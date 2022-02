Olimpico esaurito: ancora una volta tutti con Mourinho

La sintesi di uno striscione di qualche anno fa: «Mai schiavi del risultato» è tutta, ancora una volta, nei numeri dei tifosi della Roma tra Stadio Olimpico e settori ospiti sparsi per l’Italia. Un nuovo sold-out, stando ai limiti attuali, in attesa che l’Olimpico torni, come tutti gli altri stadi, al 100% della capienza. I tifosi del Verona non saranno pochi, circa 500, perché in fondo tra Roma e Hellas ci sono solo quattro punti di distacco e la fiducia di poter fare risultato c’è. La stessa fiducia, ovviamente, ce l’ha la Roma, che non perde, come ha sottolineato Mourinho, da quattro partite in campionato ma ha pareggiato l’ultima in casa con il Genoa. In totale nelle ultime otto tra le mura amiche ha vinto tre volte, perso altrettante e pareggiato in due occasioni. Con ogni probabilità, e salvo sorprese, saranno altre due occasioni da tutto esaurito, soprattutto nel derby, che la Roma giocherà in casa, magari con la capienza al 100%. Ieri, primo giorno di vendita per i biglietti della stracittadina, sono stati staccati oltre 4mila tagliandi che i tifosi hanno acquistato senza sapere quando si giocherà. In teoria il fine settimana è quello del 20 marzo ma c’è anche la possibilità che la data possa cambiare se davvero si deciderà di far slittare la giornata per dare più giorni di tempo alla Nazionale.

Fonte: Gasport