Calciomercato Roma: per Veretout possibile addio a fine stagione

Jordan Veretout è sicuramente uno dei giocatori della Roma che sta facendo fatica in questo momento. Per 4 partite consecutive il centrocampista francese non è partito tra i titolari e da mesi le sue prestazioni sono in calo. E si inizia già a parlare di una possibile cessione a fine stagione. Come riferisce il quotidiano sportivo i colloqui avuti tra il gm Tiago Pinto e il suo agente Mario Giuffredi, che spesso ha sbandierato incertezza sul futuro di Veretout, lasciano presagire che si potrebbe arrivare alla separazione la prossima estate.

Fonte: Corsport