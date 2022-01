Roma, Mourinho già pianifica la prossima stagione: ipotesi ritiro in Algarve e tournée negli Usa

C’è una stagione da finire e da onorare nel migliore dei modi, con obiettivi ancora in ballo. Ma intanto José Mourinho inizia a pensare anche agli sviluppi futuri del suo progetto alla Roma.

Come riferisce il quotidiano sportivo, lo Special One sta già pensando a pianificare con il club giallorosso alcuni aspetti relativi alla stagione 2022/23. Allo studio c’è la possibilità di un nuovo ritiro precampionato in Algarve. Una scelta che andrebbe in continuità con quella della scorsa estate: tra fine luglio e inizio agosto 2021, per volontà dello stesso Mourinho, la Roma svolse la seconda parte della preparazione nella regione a sud del Portogallo dopo il primo ritiro a Trigoria.

Allo studio anche la possibilità di una tournée negli Stati Uniti. Appuntamento che con la gestione Pallotta era diventato quasi una prassi. L’ultima tournée negli Usa dei giallorossi è datata 2018. Nel 2019 la Roma avrebbe dovuto partecipare all’International Champions Cup, salvo poi rinunciare per via dei preliminari di Europa League (mai disputati: in quella stagione la Roma, per via dell’esclusione del Milan, venne poi ammessa direttamente alla fase a gironi).

Fonte: Corsport