Problema dell’ultima ora per la Roma. Pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro il Cagliari, si è fermato un titolarissimo della formazione di Mourinho.

Lorenzo Pellegrini ha accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento sul campo. Il capitano ha richiamato immediatamente i sanitari, i quali hanno deciso di non farlo scendere in campo per precauzione. Jordan Veretout ha preso il suo posto a centrocampo. Possibile affanno all’adduttore per il numero 7 romanista.