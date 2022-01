Calvarese terzo acquisto in aiuto di Mou

Dopo i molteplici episodi arbitrali che hanno mandato su tutte le furie lo Special One e penalizzato a più riprese la squadra giallorossa, la Roma ha deciso di ingaggiare un consulente esterno sul tema arbitrale. Si tratta di Giampaolo Calvarese, ex fischietto di Serie A, con oltre 150 gare dirette in carriera.

L’ex arbitro abruzzese ha iniziato qualche mese fa l’avventura come moviolista per le partite di Champions League su Amazon Prime e dall’inizio del 2022 ha aperto questo canale di confronto, come match analyst, anche con il club giallorosso. Partendo dalla Prima Squadra, con la quale svolge un duplice compito: fornire telefonicamente in tempo reale “la moviola della partita“. In tal modo, al termine della gara, Mourinho sarà consapevole di quanto successo in campo, prima di presentarsi ai microfoni delle pay-tv, ed avrà così modo di indirizzare al meglio la propria strategia comunicativa.

Il secondo compito invece è quello che riguarda la formazione: con incontri periodici che hanno luogo nel quartier generale giallorosso, Calvarese spiega e guida la squadra, tecnico e dirigenti alla comprensione delle norme, di come alcune regole siano cambiate nel tempo e fornisce loro gli strumenti necessari per leggere al meglio le decisioni prese dagli arbitri durante le gare. I giocatori più rappresentativi della squadra giallorossa (Pellegrini, Cristante e Mancini su tutti) hanno particolarmente apprezzando l’iniziativa del club.

Fonte: Repubblica