Calciomercato Roma: risoluzione consensuale con Fazio, il giocatore rinuncia alla causa

Ora è finita la lunga storia tra Federico Fazio e la Roma. Il difensore ha risolto consensualmente il suo contratto con la Roma in scadenza a giugno. Dopo i rifiuti alle varie proposte che gli erano pervenute quest’estate dopo essere stato messo fuori rosa, il difensore argentino ora è libero di firmare con la Salernitana, club che lo aveva cercato nelle ultime settimane.

Con la rescissione Fazio rinuncia anche alla causa legale intentata la scorsa estate contro il club giallorosso: il centrale aveva chiesto il pagamento dell’intero stipendio oltre a 2 milioni di euro d’indennizzo. Al calciatore, nel periodo in cui è stato messo ai margini della squadra, è stato comunque consegnato un programma di lavoro settimanale da svolgere a Trigoria e sono state offerte diverse proposte, tra cui quella del Cadice (città natale della moglie), tutte rispedite al mittente.

Terminata l’esperienza alla Roma, per Fazio (che era stato messo fuori squadra già da Fonseca nei primi mesi del 2021 come conseguenza della lite tra l’allora tecnico giallorosso e Dzeko) si aprono le porte dellaSalernitana dell’ex ds giallorosso Walter Sabatini. Come riferisce il giornalista di ‘Sky Sport’ Angelo Mangiante, il centrale argentino firmerà un contratto triennale.