Calciomercato Roma: Reynolds vicinissimo al Kortrijk con la formula del prestito secco

La Roma continua a muoversi sul mercato, cercando di liberarsi di alcuni giocatori considerati non più indispensabili per il progetto di Mourinho. Uno dei profili in uscita è Reynolds, che, come riportato dal sito che si occupa di calciomercato, sembrerebbe vicinissimo all’addio. Il terzino statunitense infatti sarebbe destinato al Kortrijk, che ha battuto la concorrenza di alcuni club europei tra cui l’Anderlecht. La trattativa è ai dettagli finali ed il giovane difensore si trasferirà in Belgio con la formula del prestito secco.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE