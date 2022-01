Calciomercato Roma: Ciervo al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto a 2 mln. Niente recompra, ma percentuale della futura rivendita

Sterzata del Sassuolo per Riccardo Ciervo: nelle ultime ore era circolata la notizia di un interesse dei neroverdi per il giovane di proprietà della Roma finora in prestito alla Sampdoria. Tutti gli aggiornamenti:

LIVE

21.10 – Come aggiunge la giornalista di“calciomercato.it” Eleonora Trotta, l’operazione tra Roma e Sassuolo per Ciervo era già conclusa ieri ma è stata definita oggi poiché i due club stavano discutendo sulla recompra: i giallorossi avrebbero voluto inserirla, ma il club neroverde si è opposto per non ripetere il caso Lorenzo Pellegrini.

20.30 – Nuovi dettagli sulla trattativa li fornisce in serata il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora: la Roma cede Ciervo al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Il club giallorosso mantiene anche il 25% della futura rivendita per la cessione fino a 10 milioni, del 20% se il prezzo della cessione dovesse superare i 10 milioni. Non è previsto, invece, un diritto di recompra.

