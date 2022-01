Si intensificano i passi nella trattativa che porterebbe Ainsley Maitland-Niles alla Roma. Il giocatore sembra l’obiettivo dichiarato del club di Trigoria per rinforzare la fascia destra e dare a Josè Mourinho una valida alternativa a Rick Karsdorp. Ore calde, che vedono diversi sviluppi. LaRoma24.itsegue gli snodi chiave della questione con aggiornamenti in tempo reale:

LIVE

21.00 – Altri dettagli riguardo l’operazione Maitland-Niles. Come riferisce il giornalista Checco Oddo Casano, la scelta di far sostenere al giocatore le visite mediche a Londra sarebbe una scelta della Roma, che vorrebbe evitare di rimandare in Inghilterra il giocatore per completare le pratiche per il visto, come successo la scorsa estate con Abraham. Di conseguenza Mailtand-Niles non sarebbe a disposizione per il match con il Milan, si punta a chiudere le pratiche burocratiche in tempo per il match di domenica con la Juve.