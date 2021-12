José Mourinho non parlerà alla vigilia di Roma-Inter. Dopo il ko di Bologna, i giallorossi affronteranno la squadra di Simone Inzaghi sabato alle 18.00 allo Stadio Olimpico nella sfida valida per la 16a giornata di campionato. Il tecnico giallorosso, ex di giornata, ha scelto di non intervenire nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara. Da quanto trapela, il tecnico portoghese non vorrebbe distrazioni in vista del delicato big match.