Coppa Italia: Roma-Lecce il 20 gennaio alle 21. Si gioca all’Olimpico, diretta su Canale 5

A gennaio anche la Roma in campo per la Coppa Italia. La Lega Serie A ha reso noto il calendario degli ottavi di finale e il match dei giallorossi chiuderà tutta la serie di scontri diretti. La formazione giallorossa, che sfiderà il Lecce, giocherà infatti nell’ultima giornata disponibile, giovedì 20 gennaio alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Scongiurato dunque il rischio inversione di campo, visto che la Lazio sfiderà l’Udinesemartedì 18 alle 17.30, due giorni prima del match della Roma.

Questo il calendario delle partite:

Mercoledì 12 gennaio

14.30 Atalanta-Venezia (Italia 1)

17.30 Napoli-Fiorentina (Italia 1)

Giovedì 13 gennaio

21.00 Milan-Genoa (Canale 5)

Martedì 18 gennaio

17.30 Lazio-Udinese (Italia 1)

21.00 Juventus-Sampdoria (Canale 5)

Mercoledì 19 gennaio

17.30 Sassuolo-Empoli (Italia 1)

21.00 Inter-Empoli (Canale 5)

Giovedì 20 gennaio

21.00 Roma-Lecce (Canale 5)