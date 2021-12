Calciomercato Roma: il Napoli valuta Fazio

Il Napoli continua a cercare un difensore per far fronte all’addio di Manolas e alla partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa. Dopo che nei giorni scorsi ai partenopei era stato accostato il nome di Marash Kumbulla, in orbita azzurra spunta anche il nome di un altro calciatore della Roma, Federico Fazio. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato, infatti, il Napoli starebbe valutando il profilo del difensore argentino – già allenato da Spalletti proprio nella Capitale – da tempo ai margini del progetto dalle parti di Trigoria. L’obiettivo sarebbe portare avanti un’operazione in stile Juan Jesus.

Fonte: Alfredopedulla.com

