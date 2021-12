La Roma punta Ainsley Maitland-Niles per rinforzare la fascia destra nella finestra invernale di mercato alle porte. Stando alle informazioni del giornalista Marco Juric, in giornata il club giallorosso ha trovato l’accordo con l’inglese classe 1997 ed ora continuerà a trattare con i Gunners per cercare l’intesa economica.

#Calciomercato, #ASRoma | c’è accordo tra il club giallorosso e #MaitlandNiles. Primo step importante per una maggiore forza in fase di trattativa economica con @Arsenal. Ora si continuerà a trattare tra club su cifre prestito pic.twitter.com/FEG7jFwZGt — Marco Juric (@MarcoJuric) December 29, 2021