Trigoria, lavoro in campo per Spinazzola: esercizi col pallone. E intanto scalpita: “Ci siamo quasi”

Con ogni probabilità farà il suo ritorno in campo nel 2022, ma Leonardo Spinazzola ha cominciato l’ultima fase di riabilitazione. Il terzino è tornato ormai ad allenarsi in campo e a svolgere esercizi con il pallone come si può evincere dagli scatti che giungono da Trigoria. Sarà lui il primo acquisto invernale per Josè Mourinho.

Intanto Spinazzola scalpita per tornare in campo, come dimostra l’ultimo post pubblicato su Instagram: una grafica che lo ritrae in allenamento e la scritta ‘Ci siamo quasi’.