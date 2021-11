Non conosce sosta l’amore incondizionato del tifo romanista, che risponderà presente anche a Genova: in occasione del match di stasera della Roma contro il Genoa a Marassi, saranno 1500 i sostenitori giallorossi che garantiranno il proprio appoggio alla squadra di Josè Mourinho,che dovrà far fronte alle diverse assenze dovute ad infortuni e positività al Coronavirus (Cristante e Villar).