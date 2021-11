De Rossi: “Roma soddisfatta a fine stagione se non avrà fatto stufare anche Mourinho” (VIDEO)

Daniele De Rossi, tra i protagonisti del torneo di Padel “WeSmash Cup” in scena oggi, ha rilasciato un’intervista all’emittente televisiva. Le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma:

Cambiare rigorista dopo l’errore di ieri?

“Non lo so, ci penserà Mancini a gestire il tutto in maniera impeccabile. Jorginho è un giocatore imprescindibile, poi gli ultimi 3 non sono andati bene ma poi sono cose che si vedono nello spogliatoio. Abbiamo visto anche quello che è successo con Totti che in un anno ne sbagliò 3-4, i rigoristi vanno sopra queste cose”.

Che consiglio daresti al gruppo?

“Questa squadra non ha bisogno di consigli, è andata sotto a Wembley con 60.000 inglesi indemoniati ma ha fatto la sua partita. Parlando di rigori, non è un momento semplice ma lunedì si andrà in campo per vincere la partita, ho grandissima fiducia perché ho avuto il privilegio di viverla da dentro”.

Sul campionato di Serie A…

“Sembra che Napoli e Milan stiano abbastanza meglio delle altre, il Napoli ha fatto molto bene con Gattuso e sta facendo bene con Spalletti. Secondo me rientreranno un po’ tutte anche se Roma, Inter, Lazio e Juventus sono un po’ staccate”.

La Roma sarà soddisfatta se arriverà a fine stagione…?

“Se non avrà fatto stufare anche questo allenatore, che è uno dei più forti in circolazione. Al di là del fatto estetico, Mourinho è uno dei 5-6 allenatori più forti di sempre. Ho la Roma dentro al cuore ma è meglio vederla da fuori ora, non vorrei mettermi nei panni di Mourinho. Stanno uscendo fuori in tanti, ma Mourinho ha personalità e sarà sereno”.

Fonte: Sky Sport

GUARDA IL VIDEO