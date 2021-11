Calciomercato Roma, obiettivo Zakaria: nuovi contatti tra l’entourage e Pinto. Piace anche in Premier League

Per rinforzare il centrocampo giallorosso è Denis Zakaria l’obiettivo di mercato della Roma per gennaio: lo svizzero, già accostato al club, è in scadenza di contratto a giugno del 2022 col Borussia Mönchengladbach. Secondo le informazioni del sito dedicato alle trattative di mercato, in questa settimana erano previsti nuovi contatti tra il Gm giallorosso Tiago Pinto e l’entourage del centrocampista.

La Roma vorrebbe accelerare e chiudere l’operazione da 5-6 milioni di euro con un importante ingaggio per il classe ’96. Ma, oltre all’interesse della Juventus, c’è da segnalare anche la concorrenza della Premier League per Zakaria, tentato dalla possibilità di giocare in Inghilterra.

Fonte: calciomercato.it

