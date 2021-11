Torna di moda il nome di Ramon Planes per la dirigenza giallorossa: l’ormai ex segretario tecnico del Barcellona era già stato accostato alla Roma prima dell’arrivo di Tiago Pinto, ma la versione online del quotidiano spagnolo rilancia la notizia di contatti andati in scena con la società di Trigoria. L’obiettivo è quello di regalare a Mourinho un nuovo braccio destro.

Non mancano però, per Planes, gli estimatori. Su di lui ci sarebbero infatti anche Bayer Leverkusen e Newcastle.

Fonte: Sport.es