Calciomercato Roma: aumentano le pretendenti per Zakaria. Sullo svizzero anche Barcellona, Inter e club di Premier

Aumentano le pretendenti per Denis Zakaria. Già note le piste relative a Roma e Juventus, ma come riporta il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari anche il Barcellona ha preso informazioni per il centrocampista svizzero, uno dei primi obiettivi di Pinto per il mercato di gennaio. In Italia ci sono stati contatti anche con l’Inter, mentre in Inghilterra si registrano i sondaggi dell’Arsenal e dei due club di Manchester.

