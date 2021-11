Dopo Matias Viña, alle prese con una lieve lesione all’adduttore destro, José Mourinhoperde anche Riccardo Calafiori sulla fascia sinistra. Il terzino classe 2002, che domani non sarà a disposizione per la sfida in casa del Venezia come anticipato anche dal tecnico portoghese in conferenza stampa ha accusato un risentimento alla coscia sinistra.

