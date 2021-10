Finisce qui la settimana di lavoro della Roma: i calciatori giallorossi hanno svolto oggi l’ultima sessione di allenamento della settimana. Josè Mourinho ed il suo staff hanno infatti approfittato della pausa per le nazionali per concedere alla squadra – alleggerita ovviamente dei vari calciatori impegnati con le rispettive rappresentative – tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti in vista della sfida con la Juventus è stata fissata per lunedì alle 15.30.