Brutte notizie per la Roma e José Mourinho: Chris Smalling, uscito nei minuti finali del match contro l’Empoli per un problema fisico accusato dopo un intervento difensivo, ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Il difensore inglese sarà indisponibile per qualche settimana e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno dallo staff medico giallorosso.