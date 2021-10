Roma: abbonamenti a quota 19.100, già venduti 10 mila biglietti per le sfide con Napoli e Milan

I numeri al botteghino della Roma continuano a salire e testimoniano ancora di più l’attaccamento dei tifosi giallorossi. Si parte intanto dalle prossime partite casalinghe con Napoli e Milan, per cui è partita la vendita libera oggi pomeriggio alle 16. In 4 ore sono già stati staccati complessivamente 10 mila tagliandi. Per Roma-Napoli, in programma il prossimo 24 ottobre, sono 26 mila i posti disponibili escludendo gli abbonati. Un migliaio in più, 27 mila, sono i tagliandi messi in vendita per la sfida con il Milan del 31 ottobre.

Procede bene anche la campagna abbonamenti, per la quale è partita ieri la vendita libera, con i pochi posti rimasti in Curva Sud andati sold out nel giro di poche ore. Oggi è stata raggiunta la quota di 19.100 tessere vendute. In pochi giorni superato il dato dell’ultima campagna prima del lockdown, quella della stagione 2019/20, quando gli abbonati furono in tutto 18.600 e le sottoscrizioni durarono 103 giorni.