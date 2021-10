Juventus-Roma: trauma in iperflessione al ginocchio per Zaniolo. Esami al rientro nella Capitale

Dura solo 20′ la partita di Nicolò Zaniolo contro la Juve. Il centrocampista della Roma ha accusato un problema muscolare nel corso del match di stasera con i bianconeri. Al 21′ il giocatore giallorosso si è seduto a terra toccandosi la gamba sinistra, costringendo i compagni a richiamare i sanitari in campo. Successivamente Zaniolo è rientrato in campo ma dopo pochi minuti è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al 26′ il cambio: al suo posto entra Stephan El Shaarawy. Le condizioni di Zaniolo verranno ovviamente valutate nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO 21.50 – Più grave del previsto l’infortunio che ha costretto Nicolò Zaniolo a lasciare il campo nel corso di Juve-Roma. Inizialmente si pensava fosse un problema muscolare, ma le ultime indiscrezioni parlano di una distorsione al ginocchio sinistro (già operato per la rottura del crociato). Il numero 22 giallorosso si sottoporrà agli esami del caso al rientro a Roma. Da quanto si apprende il giocatore ha già effettuato il test del ‘cassetto’, manovra tipica per verificare l’interessamento dei legamenti e il problema accusato dal giocatore non sembra grave. Bisognerà comunque aspettare l’esito dei controlli.

AGGIORNAMENTO 23– Arrivano altri aggiornamenti sulle condizioni di Zaniolo. Dai primi controlli svolti dallo staff medico della Roma la diagnosi è di un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro.

Da quanto trapela non sembra esserci interessamento dei legamenti. Domani gli esami per Nicolò Zaniolo, che si sottoporrà agli accertamenti del caso presso la clinica Villa Stuart.

