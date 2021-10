Conferenza stampa, Darboe: “Sento tanta fiducia dal mister, sto crescendo ogni giorno”

È tempo di tornare in campo per la Roma in Conference League: domani alle 18.45 la squadra è attesa dalla sfida europea in casa del Bodø/Glimt. Alla vigilia della gara, come di consueto, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa, accompagnato all’Aspmyra Stadion da Ebrima Darboe. Ecco le parole del giovane centrocampista africano:



Com’è stato scendere dall’aereo ed essere colpiti dal vento?

“Per me è diverso, non ho mai vissuto prima in queste temperature”.

Come pensi sarà giocare in questo clima e sul campo artificiale?

“Sappiamo che non sarà facile, ma siamo pronti per giocare e pensiamo solo a vincere”.

Quanto senti la fiducia della società e del mister, visto che tra poco arriverà un rinnovo di contratto per te?

“Per il rinnovo sono cose di cui parlo con la società tramite i miei procuratori. Io penso solo a lavorare e a dare il massimo per questa squadra. Sento tanta fiducia da parte staff del mister, sento di crescere ogni giorno e tutti ci stanno facendo lavorare davvero tanto”.

Parlando della tua crescita in campo, cosa ti manca e su cosa stai lavorando di più? I gol, per esempio. Potrebbe essere uno sviluppo possibile per il tuo ruolo?

“Penso che per me sia importante imparare ogni giorno in allenamento, quasi tutti i calciatori devono migliorare qualcosa. Non basta mai fare una o due prestazioni giuste e pensare di aver fatto tutto. Per me è importante imparare e sto imparando qualcosa ogni giorno in allenamento”.