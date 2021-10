Calciomercato Roma: idea Bereszynski per sostituire Reynolds

La Roma si guarda intorno per i rinforzi in vista del prossimo mercato di gennaio. La casella di terzino destro è uno dei ruoli sul quale Tiago Pinto dovrà intervenire, visto che Reynolds pare destinato alla partenza. Il profilo ricercato dal general manager giallorosso è quello di un giocatore d’esperienza in grado di far rifiatare il titolare Karsdorp. Dopo i nomi di Mazraoui e Pedersen, circolati già in questi giorni, spunta una nuova idea. Si tratta di Bartosz Bereszynski, 29enne esterno della Samp e della nazionale polacca.

Fonte: Corsport