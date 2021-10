Calciomercato Roma, dalla Spagna: idea Winks, si può prendere a 20 milioni. Su di lui anche il Valencia

Non è un segreto che la Roma stia cercando una pedina per rinforzare il proprio reparto di centrocampo, e fra i possibili nomi per accontentare Josè Mourinho spunta quello di un vecchio pupillo dello Special One. Si tratta di Harry Winks, centrocampista classe ’96 del Tottenham. Stando alle indiscrezioni riportate dal portale spagnolo Fabio Paratici, direttore generale degli Spurs, avrebbe dato mandato all’agente del giocatore di trovare per lui una nuova destinazione. Oltre ai giallorossi, tra gli estimatori di Winks c’è anche il Valencia.

Costo del cartellino 20 milioni di euro, ma il club di Londra potrebbe essere disposto a ridurre le proprie pretese: anche in casa Tottenham si cerca infatti di smaltire gli esuberi presenti in rosa e Winks ha collezionato in questa stagione solo 150′ minuti complessivi – distribuiti in 3 presenze -.

