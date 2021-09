Trigoria: Spinazzola in palestra con i compagni e chiacchierata con Mourinho – VIDEO

Prosegue il percorso riabilitativo di Leonardo Spinazzola per recuperare dall’infortunio al tendine d’Achille subìto durante Euro 2020. Il terzino giallorosso, come si vede negli scatti e nel video della seduta odierna, si allena in palestra anche con i compagni, tornati al lavoro a Trigoria all’indomani del 5-1 contro il CSKA Sofia.

Per l’esterno, il cui obiettivo come detto più volte è quello di tornare in gruppo a fine novembre, spazio anche per una chiacchierata con José Mourinho. Presente in palestra anche il General Manager giallorosso Tiago Pinto.