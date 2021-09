Gualtieri: “Lo Stadio della Roma si può fare in cinque anni. Già avviato dialogo con la società, serve un sito adeguato”

Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma del PD, è intervenuto in diretta ai microfoni della trasmissione Te la do io Tokyo, sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5. Ecco le parole di Gualtieri: “Roma in 15 minuti è un concetto sviluppato dalle grandi Capitali europee: rafforzare e potenziare il trasporto pubblico. Permettere a ogni cittadino romano di raggiungere snodi importanti del trasporto in 15 minuti, fornire tutti i servizi necessari ai cittadini in ogni quartiere. Una città più vicina alle persone, sviluppando servizi di ‘comunità’“.

“Ci sono soldi dati a Roma che non sono stati spesi, 425 milioni stanziati dal 2017. Bisogna migliorare la capacità di spesa e ottenere anche fondi addizionali, anche attirando nuovi investitori. Il Giubileo è un’altra grande opportunità. Roma dovrà essere all’altezza, pulita, in grado di accogliere i pellegrini”.

Sul Piano rifiuti:

“La Regione programma e autorizza gli impianti. C’è una tendenza a scaricare sugli altri le proprie responsabilità. Ripulitura straordinaria e immediata, da fare insieme alle potature. Ristrutturare il modo in cui funziona AMA e riassettarla creando un’AMA di municipio. Raccolta il più possibile differenziata. In 2 anni al 50%. Impianti di trattamento e di gestione di rifiuti con l’intenzione di abbassare la TARI. Non la taglieremo subito ma, in 5 anni contiamo di tagliarla almeno del 20%.

Sullo Stadio della Roma…

“Il nostro programma prevede diffusione dei posti dove fare sport in tutti i quartieri. Aprire più dei 25 impianti comunali chiusi dando anche una casa al volley e alla pallacanestro. I romani sullo stadio sono stati presi in giro con annunci e plastici fino ad ora. Lo stadio si può fare, si può fare in 5 anni. Già avviato un dialogo con la società per individuare un sito che sia adeguato per fare uno stadio. Al momento non esiste un sito. Chi parla di siti già a disposizione non è serio. Ho bisogno di vedere tutti i pro e i contro di ogni sito, valutarli velocemente con gli uffici tecnici e dare l’ok. Sono convinto che nei tempi di una consiliatura sia possibile fare uno stadio ma bisogna partire subito bene e in maniera seria”.

Gualtieri ha aggiunto: “Io non voglio cancellare il ricordo di Marino. Il mio giudizio è chiaro: fu un errore far cadere Marino anche perché poi ci siamo trovati con 5 anni di Virginia Raggi. Ho parlato con Marino, ci furono delle scelte giuste e una delle liste che mi appoggia è guidata da Caudo“.

