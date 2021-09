Calciomercato Roma, Nzonzi ceduto all’Al Rayan in Qatar

L’avventura di Steven Nzonzi alla Roma è giunta definitivamente ai titoli di coda. Il centrocampista francese, uno degli esuberi ancora presenti nella rosa del club giallorosso, diventerà un nuovo giocatore dell’Al Rayyan, squadra del Qatar allenata da Laurent Blanc nella quale gioca anche un altro ex “europeo”, James Rodriguez. La trattativa, che proseguiva spedita da giorni, è stata sbloccata nelle ultime ore e presto è atteso l’annuncio ufficiale del club di Doha, dove l’ex Siviglia giocherà dopo aver trascorso le ultime stagioni in prestito tra Galatasaray e Rennes.

Il centrocampista classe ’88, campione del mondo con la Nazionale francese nel 2018, firmerà con il suo nuovo club un contratto biennale sulla base di 3 milioni di euro più benefit, come la casa e i voli per gli spostamenti. La Roma non riceverà nulla per il cartellino del giocatore, ma risparmierà circa 5 milioni lordi sull’ingaggio che avrebbe dovuto corrispondergli per il contratto in scadenza nel giugno 2022. Dopo un momento di impasse, la trattativa si è sbloccata in quanto l’entourage di Nzonzi ha capito che Tiago Pinto sarebbe rimasto inflessibile: la Roma sarebbe stata disposta a lasciar partire il giocatore gratuitamente, ma non a pagare la buonuscita richiesta, pari ad almeno la metà dell’ingaggio per la stagione in corso. L’intesa è stata dunque raggiunta con il pagamento da parte del club giallorosso degli stipendi del centrocampista fino ad agosto, periodo di chiusura del calciomercato in Italia, e non oltre. Con Nzonzi in partenza peR l’Al Rayyan, in casa Roma rimangono solamente due esuberi: Federico Fazio e Davide Santon. Entrambi sono però in scadenza a giugno 2022.

Fonte: Sky Sport