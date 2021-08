Calciomercato Roma, nessun reintegro per i giocatori fuori rosa. Tiago Pinto proverà a piazzare Nzonzi, Santon e Fazio sui mercati ancora aperti

Il calciomercato in entrata della Roma si chiude senza l’arrivo di un centrocampista richiesto da José Mourinho. Tiago Pinto ha lavorato per regalare allo Special One un’altra pedina per la sua rosa, ma non c’è stato niente da fare a causa della mancata cessione dei giocatori messi ormai ai margini del progetto tecnico. La società giallorossa, stando a quanto riportato dal portale di calciomercato, avrebbe optato per la linea dura nei confronti di Nzonzi, Santon e Fazio e avrebbe deciso di lasciarli fuori squadra anche qualora si infortunassero dei giocatori nel corso della stagione. Il gm proverà a piazzare i tre in quei mercati ancora aperti, come in Turchia, in Messico o nei paesi arabi.

Fonte: calciomercato.com

