Smalling, lesione al flessore della coscia sinistra: salta Trabzonspor e Fiorentina

Una brutta notizia per la Roma a pochi giorni dal primo impegno ufficiale della stagione. Si ferma Chris Smalling, che ha accusato un problema muscolare che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per almeno 20 giorni. Il centrale inglese si era toccato la parte posteriore della gamba dopo un intervento sotto Tribuna Monte Mario, poco prima di uscire dal campo nell’amichevole di sabato sera contro il Raja Casablanca. Oggi, dopo l’allenamento odierno, la società ha comunicato che si tratta di una lesione al flessore della coscia sinistra. Verrà valutato giorno per giorno. La sua presenza è a questo punto esclusa sia per le due gare di Conference League, che per i primi due impegni di campionato con Fiorentina e Salernitana. Lo rivedremo dopo la sosta.