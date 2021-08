Roma-Raja, dal debutto di Mou all’Olimpico all’omaggio all’U17 e Primavera Femminile: il programma della serata

Domani la Roma affronterà il Raja Casablanca, ultima amichevole prima degli impegni ufficiali: appuntamento allo stadio Olimpico, con il ritorno dei tifosi sugli spalti, alle 20,45. Il club giallorosso ha anche reso note tutte le informazioni in vista della gara:

Rome sweet home! Ci siamo. Il 14 agosto alle 20:45 la Roma riabbraccerà i suoi tifosi. L’amichevole con il Raja Club Athletic sarà la prima partita aperta al pubblico, a distanza di quasi un anno e mezzo dalla gara di camponato con il Lecce.

E proprio per rendere omaggio ai romanisti, la Società ha in serbo delle sorprese…

Questo è il programma di una notte che si preannuncia emozionante. Il prepartita inizierà alle ore 20:00.

Mourinho incontra i tifosi giallorossi

Sarà la prima volta di José Mourinho davanti ai romanisti. La prima volta nella sua nuova casa. Per celebrare il momento, verrà trasmesso sui maxischermi dell’Olimpico un video speciale che ripercorrerà le prime settimane della sua gestione: dal suo arrivo in giallorosso all’inizio del lavoro sul campo.

Note liete

In caso di gol dei giallorossi, per la prima volta risuonerà all’Olimpico la Goal Song scelta dai tifosi attraverso due sondaggi sull’app di Socios nel mese di maggio. Si tratta di “Smells like teen spirit” dei Nirvana.

Omaggio alle squadre campioni d’Italia

All’intervallo di Roma-Raja, festeggeremo tutti insieme le vittorie degli scudetti di Under 17 e Primavera Femminile, che effetturanno un giro di campo per raccogliere l’affetto dei tifosi giallorossi.

Come accedere allo Stadio Olimpico

I cancelli dello Stadio Olimpico apriranno alle 18:15 di sabato 14. I tifosi dovranno munirsi di Green pass, documento di identità e biglietti. Per sveltire tutta la procedura di accesso, è preferibile portare con sé ogni elemento in forma digitale.

Le misure allo Stadio

I tifosi sono tenuti a osservare tutte le misure sanitarie e le normative in vigore, inclusi i seguenti requisiti:

mantenere una distanza di almeno 1 metro dagli altri spettatori

indossare sempre la mascherina (che copra naso e bocca)

rispettare il posto assegnato

igienizzare spesso le mani e seguire le indicazioni degli steward.

Solo così possiamo contribuire alla sicurezza di tutti i partecipanti. Rendendo questa serata una grande festa romanista.

I biglietti sono ancora in vendita!

Fonte: asroma.com

