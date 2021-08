Roma-Fiorentina: ghiaccio sul flessore della coscia sinistra per Abraham. Nulla di grave per l’attaccante

La Roma si impone per 3-1 sulla Fiorentina nella prima uscita ufficiale della Serie A 2021/2022. Protagonista assoluto della sfida è stato senza dubbio Tammy Abraham, nuovo centravanti giallorosso arrivato dal Chelsea. Il giocatore, che ha fornito due assist a Mkhitaryan e Veretout, ha lasciato il campo 68′ per Shomurodov. Dopo la sua uscita dal campo il giocatore è stato inquadrato in panchina con il ghiaccio sul flessore della coscia sinistra, anche se non sembra sia stato riscontrato nessun infortunio.