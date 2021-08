Roma, De Sanctis firma fino al 2023: affiancherà Pinto

Mourinho ha ormai chiara la situazione: se non si vende, non si compra. Dunque per il regista, bisognerà attendere. Probabilmente dopo Ferragosto. La corsa a proporre nomi, dopo la brusca frenata per Xhaka, continua (Anguissa, Koopmainers) ma Pinto ha chiesto tempo: prima deve cedere. Ne è consapevole anche De Sanctis – fresco di rinnovo sino al 2023 – che oltre ad occuparsi del mercato del settore giovanile, a livello di uscite aiuta il manager portoghese. Capitolo esuberi: Olsen andrà dove potrà giocare. Florenzi, invece, è frenato dall’ingaggio. Il Siviglia è interessato ma ha l’esigenza di vendere. Si potrebbe aprire un canale con l’Inter, dove rimane monitorato in ottica giallorossa D’Ambrosio.

Fonte: Il Messaggero