Calciomercato Roma: Nzonzi chiede buonuscita e cartellino gratis

Tra gli esuberi della Roma si sta rivelando uno dei più difficili da piazzare. Dopo il ‘no’ al Benfica, per Steven Nzonzi potrebbero aprirsi le porte del Qatar, anche se la trattativa per cederlo all’Al Rayyan non si è ancora sbloccata del tutto. Come riferisce il quotidiano romano il centrocampista francese ha chiesto al club giallorosso una buonuscita da un milione e mezzo, oltre alla possibilità di essere liberato gratuitamente. Reduce da un biennio in prestito al Rennes, Nzonzi ha ancora un anno di contratto con il club capitolino.

Fonte: Il Tempo