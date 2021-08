La trattativa tra Roma e Milan per la cessione di Alessandro Florenzi non si è sbloccata. La novità è che il club rossonero ha messo sul piatto una contropartita tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni il club rossonero ha offerto ai giallorossi Andrea Conti. L’ex esterno dell’Atalanta, che al Milan ha avuto stagioni difficili e condizionate da un doppio infortunio al ginocchio, è reduce da una stagione in prestito al Parma.

Fonte: Il Tempo