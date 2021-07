UFFICIALE, Kluivert è un giocatore del Nizza: prestito oneroso con diritto di riscatto a 14 milioni (VIDEO)

Dopo le anticipazioni sulla firma, ora c’è anche l’ufficialità: Justin Kluivert è un giocatore del Nizza. Ad annunciarlo è stata la società francese, che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato il video di benvenuto per l’olandese ex Ajax. Si traferisce al Nizza in prestito con diritto di riscatto.

Justin #Kluivert è un nuovo giocatore del Nizza: alla #ASRoma 1 milione per il prestito oneroso e 14 milioni per il diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione a #UCL o #UEL + tot. presenze@Ema_Zotti #calciomercato #nice pic.twitter.com/H3cRONNb36 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 20, 2021

Come aggiunge il giornalista del Il Tempo Filippo Biafora, Justin Kluivert si trasferisce al Nizza in prestito oneroso ad 1 milione, con diritti di riscatto fissato a 14 che diventa obbligo in caso di qualificazione dei francesi in Champions League o Europa League. Condizioni a cui vanno aggiunte un tot di presenze del calciatore.