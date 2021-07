Trigoria, Roma al lavoro: ecco il kit New Balance per staff e squadra – FOTO

Le prime giornate di apertura a Trigoria dedicate al protocollo Covid, con tamponi per tutti, e i primi test fisici, permettono di scoprire anche altre novità come quelle relative al look che sfoggerà la Roma nella prossima stagione. Sarà la New Balance, infatti, a vestire calciatori e staff giallorossi dopo gli anni con Nike e come si vede nella foto l’azienda di Boston ha scelto design minimalistici, mantenendosi fedele alla sua linea, con maglia a girocollo grigia e pantaloncini neri per il kit d’allenamento di Mourinho e compagni.

Con una serie di immagini su Twitter la Romamostra anche il kit di allenamento della squadra firmato New Balance: maglia rossa e pantaloncini neri è il completo indossato da Veretout, Pellegrini e Karsdorp.