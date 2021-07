Ritiro Roma: diramata la lista dei convocati di Mourinho. Out Pedro, Pastore, Fazio, Santon e Kluivert (FOTO)

Diramata la lista dei convocati per il ritiro della Roma. Dopo la conferenza stampa di Josè Mourinho, il club giallorosso ha reso noto l’elenco dei 26 giocatori chiamati a lavorare con lo Special One a Trigoria nei prossimi giorni. Confermata l’assenza di Pedro, come da indiscrezione circolata negli ultimi giorni. Assente, fra i nomi dei convocati, anche quello di Justin Kluivert, così come quelli di Federico Fazio, Davide Santon e Javier Pastore.

A questi si aggiungono ovviamente tutti i calciatori che hanno diritto ad un periodo di vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali, e i giocatori già prevedibilmente ai margini del progetto.

I tesserati che non figurano nella lista pubblicata svolgeranno sessioni d’allenamento separatamente dal resto del gruppo.