DigitalBits main sponsor: accordo triennale per un valore complessivo di circa 40 milioni alla Roma

Comparso come main sponsor sulla prima maglia della Roma firmata New Balance e svelata oggi, la sponsorizzazione di Digitalbits, network di blockchain che controlla la criptovaluta XBD, è di un anno con opzione per il secondo, come fa sapere su Twitter il giornalista de “La Stampa” Matteo De Santis. La Roma dovrebbe incassare una cifra di base intorno agli 8 milioni di euro, che con premi e bonus potrebbe lievitare fino a 10 milioni di euro.

Da quanto trapela, in realtà si tratterebbe di un accordo triennale tra la Roma e DigitalBits. Manca l’ufficialità, ma la partnership dovrebbe essere sulla base di un’intesa triennale con cifre simili a quelle garantite da Qatar Airways, quindi per un valore complessivo in tre anni di circa 40 milioni di euro.

L’accordo con Digitalbits non è ancora chiuso definitivamente, ma è in uno stato avanzato della trattativa, motivo per cui la Roma ha ritenuto di poterlo svelare sopra il nuovo kit home per la prossima stagione. L’accordo totale potrebbe essere annunciato e firmato il prossimo 27 luglio e prevede un’intesa triennale alle stesse cifre che garantiva Qatar (circa 11-12 milioni a stagione). Un risultato molto positivo, considerata la crisi pandemica che tutto il mondo sta attraversando. La partnership con Digitalbits, inoltre, stravolgerà un po’ il concetto della classica sponsorizzazione offrendo esperienze nuove e diverse ai tifosi della Roma, verso i quali ci sarà sempre un maggior coinvolgimento.

Fonte: Ansa