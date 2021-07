Costanzo: “I Friedkin sono estremamente concreti. Stadio? Qualche consigliere fa il triplo gioco…”

All’emittente radiofonica è intervenuto Maurizio Costanzo che da qualche tempo è consulente per la comunicazione della Roma. Queste le parole dello storico volto televisivo sul suo rapporto con il club giallorosso:

Come è avvenuto l’incontro con i Friedkin e cosa pensa possano portare a Roma?

“Io ho incontrato sia i Friedkin che Fienga. Devo dire che mi hanno fatto subito un’ottima impressione. Sono estremamente concreti”

Cosa pensa di Mourinho e della sua prima conferenza stampa?

“Mourinho è un ottimo acquisto. Poi mi diverte, perché prima andava in vespa ed ora in bicicletta. Darà tantissimo, non posso dimenticare quello che ha già fatto in Italia”

Cosa pensa della chiusura su Sky di Roma TV? Ci spostiamo tutti sui canali Web?

“Sono sincero, non me ne sono occupato ma me ne occuperò presto. Io sono sempre dalla vostra parte”

Sulla vicenda stadio

“Sullo stadio c’è qualche consigliere che sta facendo il triplo gioco. E’ ora di finirla! Roma e la Roma meritano un impianto di proprietà e bisogna fare in fretta”.

Fonte: ReteSport