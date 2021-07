Calciomercato Roma, vicino l’accordo col Nizza per Kluivert: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Il futuro di Justin Kluivert potrebbe essere in Ligue 1, nello specifico nel Nizza allenato da Galtier che sorprendentemente ha vinto l’ultimo campionato col Lille. E’ proprio il tecnico a spingere direttamente con l’esterno olandese reduce da una stagione al Lipsia e ora il Nizza e la Roma sono vicini ad un accordo, come fa sapere Fabrizio Romano su Twitter.

Justin Kluivert is now close to join OGC Nice from AS Roma. Christophe Galtier is pushing directly with the Dutch winger – the two clubs are set to reach an agreement. Deal at final stages. 🇳🇱 #OGCNice #ASRoma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2021