Prosegue il lavoro di Tiago Pinto nella ricerca di un terzino sinistro che possa sostituire l’infortunato Spinazzola. Come confermato da Gianluca DI Marzio durante “Calciomercato – L’Originale” la Roma sta lavorando per Alex Telles. Contatti in corso con il Manchester United, i giallorossi lo vorrebbero in prestito, si attende l’apertura del club inglese ad una cessione a titolo temporaneo del terzino brasiliano ex Porto e Inter.

Fonte: Sky Sport