Stadio Tor di Valle: parere positivo della Commissione Ambiente del Comune sulla revoca del pubblico interesse

La Commissione Ambiente del Comune di Roma, riunita oggi in Assemblea, ha espresso un parere positivo in merito alla revoca del pubblico interesse per la delibera sullo stadio della Roma. Venuto a scemare l’interesse della società giallorossa, è caduto il presupposto fondamentale per lo sviluppo del progetto di Tor di Valle. Secondo la normativa di riferimento, infatti, l’accoglimento delle proposte per nuovi impianti avrebbe potuto avvenire solo da parte di gruppi a cui prendono parte società qualificate di serie A.

Fonte: Il Sole 24 Ore Radiocor Plus