Nuovo scout per il mercato sudamericano

(F. BIAFORA) – Dopo Alisson il nulla. L’ultimo acquisto della Roma dal Sud-America è stato quello di Fuzatonell’estate del 2018, segnale che negli ultimi anni i giallorossi hanno “abbandonato” la strada del calciomercato sudamericano dopo sessioni di trasferimenti in cui erano arrivati oltre ai due portieri anche giocatori come Paredes, Lamela, Gerson, Toloi, Emerson Palmieri, Goicoechea, Castan, Piris, Nico Lopez e Marquinho.

Alcuni colpi si sono rivelati riuscitissimi, altri sono risultati dei clamorosi flop, ma ora Tiago Pinto ha intenzione di tornare ad avere una presenza forte in quel territorio, che ogni anno sforna talenti di grande livello, spesso a costi più contenuti rispetto all’Europa. Nella costruzione della sua squadra mercato in vista della prossima stagione il general manager portoghese ha assunto il giovanissimo argentino Javier Wainer tra gli osservatori, in quello che é un reparto che sta subendo una profonda ristrutturazione e che ha deciso di affidare nelle mani di José Fontes, proveniente dal Leicester.

Wainer, classe 1996, era il capo-scout del Racing Club de Avellaneda – coordinava altri tre uomini sotto di lui e ha accettato la proposta della Roma di diventare l’osservatore di riferimento per il mercato del Sud-America. Wainer era un fedelissimo di Diego Milito, ex attaccante dell’Inter e direttore sportivo del club argentino che nei mesi passati aveva dato l’addio alla società. Ora anche per Wainer é arrivato il momento di separarsi dal Racing, dove era stato istituito un reparto scouting proiettato nel futuro con I’uso di tecnologie molto avanzate, e di iniziare l’avventura con Pinto e i Friedkin. E non sara l’unico nuovo uomo nella struttura degli osservatori.

Fonte: Il Tempo