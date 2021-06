Mou chiama Gigio: lo Special One ora lo corteggia. La Roma prova il grande colpo

Josè Mourinho rappresenta un asso della manica della Roma, soprattutto se si tratta di convincere un giocatore a sposare la causa giallorossa. E lo Special One, fra le varie telefonate effettuate da quando è stato annunciato, ha chiamato anche Gigio Donnarumma. Le valutazioni economiche rappresenterebbero un ostacolo non insormontabile, dato il valore indiscusso dell’estremo difensore che costituirebbe una plusvalenza certa in futuro.

Donnarumma però ha declinato l’invito, affidandosi totalmente al suo agente Mino Raiola. Il super procuratore, poi, ha già proposto a Trigoria un altro dei suoi assistiti: si tratta di Alphonse Areola.

Raiola è inoltre coinvolto direttamente nella questione Mkhitaryan: la società ha proposto al giocatore un biennale con opzione per una terza stagione, ma l’armeno ha continuato a nicchiare fino alla tarda serata di ieri, quando è arrivato il sospirato contatto con il General Manager Tiago Pinto. Ora si intravede la fumata bianca.

Fonte: gasport