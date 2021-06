Calciomercato Roma: rinnovo in arrivo per Darboe, ipotesi prestito all’estero

È stata una delle sorprese del finale di stagione della Roma. Lanciato da Fonseca in piena emergenza nelle ultime di campionato, ora Ebrima Darboe sarà sotto l’esame di Mourinho. Ieri Tiago Pinto ha incontrato il suo agente per discutere il futuro del centrocampista classe 2001. Nell’immediato ci sarà il ritiro con la Roma: Mourinho ha infatti già dato il suo assenso per aggregarlo alla prima squadra durante la preparazione. E ci sarà il rinnovo di contratto, con ingaggio raddoppiato. Sarà poi decisiva la valutazione dello Special One: per Darboe c’è anche l’ipotesi di un prestito all’estero, visto che ha già diverse richieste tra Francia e Inghilterra.

Fonte: Il Tempo