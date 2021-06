Calciomercato Roma, l’Everton non riscatta Olsen: torna in giallorosso

L‘Everton, dopo l’addio di Ancelotti suo estimatore, non riscatterà Robin Olsen dalla Roma. Lo svedese dunque, come fa sapere il club inglese con un comunicato, rientrerà in Italia facendo ritorno in giallorossso due anni dopo.

Il portiere ex Copenaghen e Cagliari non rientrerà però nei piani di Josè Mourinho. Con ogni probabilità, come scrive anche il giornalista Nicolò Schira, il suo ritorno nella Capitale sarà solo di passaggio.

#Everton have officially decided not to use the option to buy for Robin #Olsen, who returns to #ASRoma. The Sweden goalkeeper is not in #Mourinho’s plans and he will leave to another club this summer. #transfers #EFC

