Calciomercato Roma, ipotesi rescissione del contratto per Pastore

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa di José Mourinho. Il general manager giallorosso dovrà però cedere i giocatori in esubero prima di poter effettuare dei colpi in entrata. Tra i nomi in uscita c’è anche quello di Javier Pastore, che stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo nazionale potrebbe rescindere il proprio contratto con i giallorossi e tornare a giocare in Argentina, precisamente al Talleres. Per la prima settimana di luglio sarebbe stato fissato il limite per fare eventualmente il punto della situazione in merito a questa possibilità.

Fonte: gazzetta.it

